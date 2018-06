En julio se expedirá la norma para regular aerotaxis en Colombia: Aerocivil

El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar confirmó que está en consultas el decreto que permitirá regular el servicio de aerotaxis en Colombia. Será firmado el próximo mes de julio.

Según explicó, “es una norma que está en consulta pública. Dirigida principalmente a regiones que no cuentan con servicio de transporte regular. Esperamos que para el mes de julio esa nueva regulación este vigente”.

Afirmó que, “la idea es que en Colombia existe transporte aéreo comercial regular y el no regular. El no regular, que es lo que conocemos comunmente como aerotaxis, hoy en día no puede ofrecer servicios al público u ofrecer tiquetes de transporte aéreo individuales”.

No se trata de una competencia con el transporte comercial actual y es por esto, que las empresas podrán ofrecer toquetea de transporte aéreo individual, siempre y cuando en estas rutas actualmente en los servicios regulares.

Esta declaración se entregó desde el departamento de Tolima donde el presente, Juan Manuel Santos puso en operación el puente de Flandes de la Unidad Funcional Uno del corredor vial entre Honda, Puerto Salgar y Girardot, que permitirá conectar al sur con el norte del país sin pasar por Bogota.