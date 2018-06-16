Mundial Rusia 2018 [Fotos] Conozca el fan fest de Moscú en mundial 2018 Caracol Radio esta presente en Rusia compartiendo con los hinchas de los diferentes equipos, los mejores momentos del Mundial 2018 Caracol Radio Rusia 16/06/2018 - 13:35 COT Usa y para navegar por la galería anterior play siguiente 1 (Caracol Radio - César Moreno ) 2 (Caracol Radio - César Moreno ) 3 (Caracol Radio - César Moreno ) 4 (Caracol Radio - César Moreno ) 5 (Caracol Radio - César Moreno ) 6 (Caracol Radio - César Moreno ) 7 (Caracol Radio - César Moreno ) 8 (Caracol Radio - César Moreno ) 9 (Caracol Radio - César Moreno ) 10 (Caracol Radio - César Moreno ) 11 (Caracol Radio - César Moreno ) 12 (Caracol Radio - César Moreno ) 13 (Caracol Radio - César Moreno ) 14 (Caracol Radio - César Moreno ) 15 (Caracol Radio - César Moreno ) 16 (Caracol Radio - César Moreno ) 17 (Caracol Radio - César Moreno ) 18 (Caracol Radio - César Moreno ) 19 (Caracol Radio - César Moreno ) 20 (Caracol Radio - César Moreno )