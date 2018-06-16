Rusia 2018: Croacia vs Nigeria

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[Fotos] Conozca el fan fest de Moscú en mundial 2018

Caracol Radio esta presente en Rusia compartiendo con los hinchas de los diferentes equipos, los mejores momentos del Mundial 2018

Rusia

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