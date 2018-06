Rifirrafe entre María del Rosario Guerra y Yahir Acuña por redes sociales

El ambiente político en Sucre se calentó este jueves 14 de junio por cuenta de la polémica que por redes sociales sostuvieron la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y el polémico ex congresista Yahir Acuña Cárdales.

A través de su cuenta de Twitter la senadora sucreña compartió un comunicado de su partido en el que rechaza cualquier apoyo de Cardales a la campaña Iván Duque Presidente.

En el texto compartido Guerra de la Espriella advierte a los sucreños que Acuña no está autorizado por el Centro Democrático para hacer publicidad ni montar sedes políticas para la campaña de Duque.

Argumenta la advertencia haciendo alusión a los postulados de moral y buenas costumbres que le atribuye a su partido y de los que , según deja soslayar, Acuña carecería.

“No solicitamos ni aceptamos ningún apoyo de su parte” se lee en el comunicado haciendo alusión a Acuña.

Yahir Acuña no se quedó callado y por el contrario a través de un video de más de 14 minutos que publicó en su cuenta de Facebook le respondió a la senadora sucreña.

En primera instancia le recordó que él no ha anunciado apoyo alguno a la campaña de Iván Duque por lo que aseguró que la senadora se equivoca al rechazar algo que él no ha ofrecido.

“yo quisiera saber señora María del Rosario en que momento yo he entregado mi apoyo a Iván Duque , no se lo he ofrecido , así que usted no tiene derecho a rechazar un apoyo que no he ofrecido , pero que si me han solicitado” expresó acuña en el video.

Seguidamente le pide respeto al tiempo que le recuerda que, supuestamente le solicitaron ayuda en la consulta del partido y que, según asegura , los ayudo en dicha consulta.

Pero el polémico ex congresista fue más allá y le restregó a Guerra de la Espriella la poca votación que ella obtuvo en el departamento de Sucre.

Además le recordó que en su familia había también miembros con investigaciones y le citó a su hermano Antonio Guerra, investigado por para-política y por el escándalo de Odebretch y del mayor de los Guerra de la Espriella, José, quien estuvo enredado en el proceso 8 mil.

Acuña reconoció que su esposa Milene Jaraba, representante a la Cámara, si expresó públicamente su apoyo a Iván Duque.