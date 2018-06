6 recomendaciones para evitar delitos informáticos en el Mundial de Rusia

Respecto a la seguridad bancaria de nuestro país, recientemente Asobancaria aseguró que Colombia es ejemplo a nivel mundial, gracias a la implementación del proceso de biometría bancaria en el 60% de sus entidades financieras.

A pesar que esta incitativa cubre a más de 1,1 millones de transacciones por mes, existe un 40% fuera de cobertura. Lo anterior resulta preocupante para las miles de transacciones que realizan los colombianos, y en general las personas, durante la planeación de su viaje al Mundial de Rusia.

Lea también: ¿Todo listo para viajar al Mundial? Conozca algunas recomendaciones

Andrés Guzmán, director ejecutivo de Adalid, proporciona las siguientes recomendaciones para realizar compras de vuelos, boletería, planes turísticos, reservas de hoteles y de cada transacción en los gatos que implican el viaje a Rusia.

1. Usar los dispositivos móviles para realizar las transacciones debido a su baja vulnerabilidad a ataques delictivos. Según el experto Guzmán, “la probabilidad de clonar la banda de una tarjeta es mayor y se hace en tan solo 3 segundos, mientras que con el dispositivo móvil los delincuentes deberían clonar la información que está cifrada en la máquina y es más improbable”.

Lea también: En Santa Marta está el taxista tricolor

2. Siempre que lo contacten de establecimientos a través de su correo, SMS, llamada telefónica o ventaja emergente, desconfíe. Nunca revele su información personal ni financiera. Los ciberdelincuentes usan esta técnica, llamada phishing, suplantando la imagen e identidad de corporaciones oficiales para robar sus datos.

3. Al realizar compras en páginas web, nunca lo haga a través de enlaces externos de un correo electrónico o newsletters. Ingrese directamente a la página de las entidades, sean bancos o establecimientos comerciales. Revise que el http termine en s (https), lo que indica que está en una página segura. Verificar que la URL tenga, además, un candado cerrado al lado.

4. Nunca realice este tipo de transacciones en computadores que no sean propios ni use redes inalámbricas desconocidas. Actualice permanentemente el antivirus de su máquina.

Lea también: Revista española compara alineación colombiana con narcotraficantes

5. Use claves cifradas, es decir, que no contengan datos obvios como su nombre, teléfonos, direcciones, etc. Siempre combine datos que pueda recordar pero que jamás pueda identificar alguien cercano a usted.

6. El 17% de las Apps contienen virus y el 40% generan robo de información, así que preste atención a ello. La recomendación de Adalid es descargar aplicaciones desde lugares seguros como las tiendas App Store y Google Play.