Grupo de Fajardistas anunciaron apoyo a Iván Duque para la segunda vuelta

Un sector del grupo ´Compromiso Ciudadano´, movimiento liderado por el ex candidato Sergio Fajardo, decidió que apoyará la candidatura de Iván Duque para la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con Sandro Jiménez, quien fue coordinador voluntario de la campaña de Fajardo en Bogotá, los ciudadanos pertenecientes a Compromiso Ciudadano están en total libertad de decidir por quien votar el próximo 17 de junio. “Venimos como Fajardistas, pero también venimos como personas libres e independientes que queremos dar a título personal nuestro apoyo a la campaña de Iván Duque” aseguró.

Por su parte, el candidato presidencial de Centro Democrático, Iván Duque, agradeció el respaldo recibido y afirmó que respeta a Sergio Fajardo y a sus votantes.

“Yo no pretendo de ninguna manera arrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga el doctor Sergio Fajardo con sus votantes, pero si hay personas que lo acompañaron y que hoy deciden acompañarme, eso me honra, porque siempre he tenido hacia él deferencia y respeto y nos une el propósito de hacer de lo de la educación un vehículo de transformación social en el país” afirmó.

Dentro de los dirigentes políticos que estuvieron en la Alianza Verde y que también dieron este respaldo se encuentran, Jorge Hernán Roncancio y John Fajardo.