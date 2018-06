Oficial: Julen Lopetegui será el nuevo técnico del Real Madrid

A través de un comunicado, el Real Madrid anunció al nuevo técnico que reemplazará a Zinedine Zidane en el banquillo: se trata de Julen Lopetegui, actual técnico de la Selección Española de fútbol.

Lopetegui, firmó con el club blanco por las próximas tres temporadas y asumirá el cargo como entrenador merengue después de disputar el Mundial de Rusia con el combinado español.

El entrenador de 51 años de edad, llegará al Madrid tras haber dirigido en el Rayo Vallecano, Real Madrid Castilla, España (Sub 19, Sub 20 y Sub 21), el Porto y la Selección España de mayores.