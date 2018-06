40 hurtos en aeropuertos se registran en promedio al mes

Estas cifras se conocieron luego de un estudio realizado por el experto en Seguridad de la Universidad Central, profesor Andrés Nieto, al manifestar que los aeropuertos más afectados son: Bogotá, Cartagena, Palmira, Pereira, Rionegro, San Andrés y Santa Marta.

“Encontramos que el 68% de los casos se da por tres causas. Primero el descuido en equipaje, abandono de objetos en baños o salas de espera y como tercer factor está los engaños o cambios de maletas, particularmente a los adultos mayores y menores de edad, a quienes se les encarga el equipaje mientras se hacen los trámites de registro para viajar”, explicó Nieto.

Señaló, que algo bien particular en este tipo de hurtos es que no se está usando ningún tipo de intimidación, es decir un arma, sino simplemente el factor oportunidad.

El experto anoto que incluso las empresas dedicadas a delinquir como se han llamado en la Universidad en diferentes estudios, donde tienen proceso administrativo y gerencial, entre otros, se encargan de buscar perfiles, roles, de arreglarlos y hasta de la vestimenta y demás, para que las personas no sospechen que son quienes están hurtando el equipaje.

Finalmente Andrés Nieto, experto en Seguridad, recomendó a las personas que arriban con sus equipajes a los aeropuertos, no perder de vista su equipaje, entregarlo en los espacios de las aerolíneas que están autorizados y los funcionarios identificados, no dejar las maletas a cargo de desconocidos, no dejarlas con adultos mayores o menores de edad por largos lapsos de tiempo y cualquier situación sospechosa o extraña, comunicarla.