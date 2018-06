¡Derroche de carisma! El invierno se tomó Cómic Con con GOT

Los actores Nathalie Emmanuel y Nikolaj Coster de 'Game Of Thrones' estuvieron presentes en la Cómic Con Colombia 2018. Compartieron con los asistentes sus experiencias como parte de una de las series de televisión más galardonadas de los últimos tiempos.

Nathalie Emmanuel reveló el cariño que le tiene a la también actriz Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targeryen en la serie.

"Ahora eres una de nosotros", le dijo la primera vez que pisó el set de grabación.

También, confesó que no es muy fan de los superhéroes, pero que si tuviera la oportunidad de interpretar a alguno, lo haría con mucho gusto. Es seguidora de Star Wars y odia que la interrumpan mientras habla por teléfono.

La actriz deslumbró con su carisma a todos los asistentes y afirmó que el final de Game of Thrones será "eso que esperan los fans y más".

Sencillez y empatía fueron las impresiones que dejó el actor Nikolaj Coster, en su regreso a Colombia. Se mostró feliz y muy agradecido con los fans por acompañarlo en este viaje durante más de 9 años interpretando al gallardo Jamie Lannister.

Pidió a sus fans mucha paciencia de cara al final de GOT, ya que será una experiencia única que espera que todos puedan disfrutar. No pudo adelantar nada sobre la nueva temporada, pero se mostró dichoso por el resultado. También confesó que de no ser actor se habría dedicado a la agricultura, porque respeta esa labor ya que creció en el campo.

Recordó con cariño su paso por Medellín el año pasado:

"Fue una experiencia increíble. Uds tiene una pasión que se transmite y logran ganarse el respeto mirando a los ojos", afirmó.

Entre tanto, habló sobre la equidad de género y expresó que tanto hombres como mujeres se deben medir por igual sin importar el escenario en el que se encuentren.

El actor compartirá con los fans un día más antes de irse, siendo el "plato principal" en el cierre de la Cómic Con el próximo 11 de junio ¡No se pierda esta gran oportunidad!