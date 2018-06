Iván Duque: “A mí no me toca andar escribiendo en mármol nada”

El candidato uribista, ayer, sábado 9 de junio, estuvo recorriendo varios municipios aledaños a Bogotá. Comenzó su jornada en el Rosal en donde sostuvo que “Quiero que eliminemos el derroche, que hagamos una reforma al Estado para que sea eficiente, que derrote la corrupción, que reduzca la evasión. Vamos a bajar impuestos y a mejorar los salarios de los trabajadores colombianos”.

Horas más tarde en el municipio de Madrid, el candidato se pronunció frente a los compromisos que adquirió Gustavo Petro para recibir el apoyo de Antanas Mockus y Claudia López, que de manera simbólica fueron firmados sobre mármol.

Duque dijo: “A mí no me toca andar escribiendo en mármol nada Yo no hago alianzas para que me pongan a escribir en mármol las cosas que yo no voy a hacer. Soy una persona respetuosa de Colombia. Soy el mismo de la primera y la segunda vuelta”, destacó.