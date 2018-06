Perdomo: "Creo que salgo por la puerta grande, hicimos una gran labor"

El ex presidente de la Dimayor, JorgePerdomo, dialogó con el Alargue de CaracolRadio tras ser destituido del máximo organismo del fútbol colombiano el día de hoy.

Perdomo, afirmó que: "Creo que salgo por la puerta grande, hicimos una gestión conocida por todos, estos dos años y medio hicimos una merecida labor", asegurando además que "siempre manifesté desde el primer día que mi cargo se encontraba a disposición, mis principios no, tal vez eso me dejó por fuera".

Adicionalmente, dijo que "se hicieron muchas cosas, me voy tranquilo, en el fútbol hay gente muy buena", y además que "me voy agradecido con el fútbol no tengo intención de generar algo en su interior".