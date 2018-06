Los problemas con las drogas que afrontó Anthony Bourdain

Anthony Bourdain apareció muerte a los 61 años de edad en el cuarto de su hotel en Estrasburgo, Francia, donde grababa junto con su amigo y también chef Eric Ripert un nuevo capítulo de su exitoso programa de televisión ‘Parts Unknown’.

Desde el 2013 este cocinero se dedicaba a viajar por el mundo aprendiendo de la gastronomía típica de las ciudades. Programa por el cual fue ganador de 4 premios Emmy. Pero no todo era color de rosa en la vida de este afamado chef, pues las adicciones hacían parte de su vida.

Durante una época fue adicto a la heroína y fumó crack, tema el cual nunca evadió y aceptó con gallardía. Tal fue su adicción que en una ocasión, comenta el mismo chef, buscó pedazos de droga caídos en la alfombra, en su lugar lo que encontró fue trozos de pintura seca los cuales fumó sin problema alguno.

En una entrevista con la revista Biography el estadounidense relató cuando toco fondo con las drogas “A los 44 años estaba parado en las cocinas, sin saber lo que era irse a dormir sin sufrir terror mortal. Estaba en un estado horrible, una deuda interminable e irrevocable. No tenía seguro de salud. No pagaba mis impuestos. No podía pagar mi renta”.

Aunque al parecer Anthony había superado su adicción a las drogas, su suicidio vuelve a poner en tela de juicio su aparente rehabilitación.