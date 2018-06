Con Maduro teníamos gran relación hasta que quebró la democracia: Santos

El presidente, Juan Manuel Santos lamentó que se esté incrementando la crisis en Venezuela y asegura que intentó mantener las buenas relaciones con Venezuela, hasta que Nicolás Maduro “quebró la democracia”.

Así lo dijo el jefe de Estado en una entrevista que le entregó al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa en el canal Ruso RT. “Con Maduro teníamos una gran relación hasta el día en que quebró la democracia”.

“Cuando unilateralmente decidió elegir una Asamblea Constituyente, deslegitimando la Asamblea Nacional y a través de eso comenzar a recoger todos los poderes, ahí comenzó a destruirse la democracia venezolana y ahí comencé a separarme de Venezuela como una nación con la que se podía tener una buena relación”, explicó.

El mandatario afirmó que “el caso venezolano es cada vez cada peor, cada vez hay más represión, cada vez mas violaciones de los derechos humanos”.

Lo anterior lleva a que actualmente en Colombia estén más de un millón de migrantes venezolanos, que llegaron, “muriéndose de hambre o muriéndose porque no tienen medicinas, un país con las reservas más grandes de petróleo es algo racional e inaceptable”.

Algunos señalan a Colombia de querer atacar un país con la OTAN

En la misma entrevista el presidente, Juan Manuel Santos, rechazó que algunos estén señalando a Colombia de querer intervenir a otro país con el ingreso de ‘Socio Global’ a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Manifestó a Correa que, “algunos han querido decir que vamos a usar la OTAN para atacar a algún país, no, eso no está dentro de nuestro acuerdo de cooperación, no se trata de llevar la OTAN a América Latina”.

Insistió en que se trata de asimilar las buenas prácticas de la OTAN para mejorar el desempeño de las Fuerzas Militares de Colombia y dar una visión moderna de lo que un ejército puede hacer.