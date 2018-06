“La mayoría de las anomalías le sumaron votos a Duque”: Gustavo Petro

Decenas de formularios E-14, que son los que registran el número de votos por candidato, entraron en circulación en las redes sociales evidenciando tachones y anomalías en los resultados de la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el pasado 27 de mayo.

Frente a esto, la MOE, el Gobierno y la Registraduría Nacional, se han pronunciado al respecto y han argumentado que las fotos que circulan en redes sociales no necesariamente constituyen un fraude electoral. Sin embargo el caso despertó las alarmas y ha puesto una veeduría generalizada de cara a la segunda vuelta presidencial.

Ver También: MOE desmiente información falsa que circula en redes sociales

Gustavo Petro se pronunció al respecto del caso y sostuvo que “la mayoría de las anomalías no tiene que ver con que me quitaron votos, la mayoría tiene que ver con que le sumaron votos a Duque, no significa que no consiguiera los necesarios para entrar a segunda vuelta, no, sino que no obtuvo tantos votos, ese dato se vuelven importantes porque tiene efectos políticos."

Y agregó que “para segunda vuelta pone el tema más complicado porque si nos acercamos y hay distancias muy pequeñas, pues indudablemente cada voto cuenta y el cuidado se vuelve esencial y ahí lo delicado el tema”.