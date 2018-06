El fútbol colombiano no tiene el mismo impacto que el argentino: Armani

En entrevista con la cadena Fox Sports, Franco Armani, uno de los tres arqueros convocados al Mundial por la selección de Argentina, aseguró que "el fútbol colombiano no tiene el mismo impacto" que el argentino y reiteró que su salia de Nacional fue una "decisión difícil".

"El fútbol colombiano no tiene la magnitud, la fuerza del argentino. No la estoy despreciando, soy un agradecido, jugué muchos años allá, me ha dado muchas satisfacciones", comentó el portero que atendió a la prensa junto a Nahuel Guzmán y Willy Caballero.

"Fue una decisión difícil de tomar", reiteró sobre su salida de Atlético Nacional y agregó "han salido las cosas bien, me he ido ganando un lugar. Tener la oportunidad de estar acá en la Selección, de estar compartiendo con dos grandes arqueros y aprendiendo el día a día".

Armani estaba listo para jugar su primer partido con la selección argentina el sábado ante Israel; no obstante, el compromiso fue aplazado. Aún Jorge Sampaoli no define cuál sería su número uno para la Copa del Mundo.