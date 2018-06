Óscar Murillo: "Tuve miedo de no ir al Mundial por la lesión"

El defensor colombiano Óscar Murillo habló con los medios de comunicación en Milán, Italia, lugar en donde se concentra la Selección Colombia. El jugador del Pachuca de México se refirió sobre su presente futbolístico tras recuperarse de una lesión.

"Estos días he entrenado muy bien, las sensaciones son muy buenas... Es cierto que me asusté de no ir al Mundial debido a la lesión que tuve, gracias a Dios tuve una buena recuperación y ya estoy en forma", afirmó Murillo

El exjugador de Atlético Nacional aseguró que la Selección se encuentra en un gran momento y que esperan con ansias el debut en la Copa del Mundo.

"El grupo se encuentra de la mejor forma y estamos contentos, esperando el primer partido", dijo el defensor central.

Los 23 jugadores de la Selección Colombia se concentran en Milán, ciudad en donde terminan la preparación de cara al Mundial de Rusia 2018.