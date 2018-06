Lo que necesita saber para segunda vuelta presidencial

Jurados de votación:

En primer lugar recuerde que si usted fue jurado de votación el pasado domingo 27 de mayo en la primera vuelta presidencial, también lo será en la segunda vuelta el próximo 17 de junio, es decir que no habrá nuevo sorteo de jurados de votación. Tenga en cuenta que no asistir a cumplir con su obligación en las elecciones podría generarle sanciones monetarias y si es funcionario público hasta su destitución.

Puesto de votación:

Así mismo le recordamos que su puesto de votación para el 17 de junio será el mismo en donde votó en la primera vuelta. Sí usted no participo de las elecciones el pasado 27 de mayo recuerde que puede consultar su puesto de votación ingresando a la página de la Registraduría Nacional y con su número de cédula encontrará toda la información pertinente.

Inscripción de cédulas:

Pero tenga en cuenta que si usted no participó en la primera vuelta presidencial porque no inscribió su cédula de ciudadanía dentro de los plazos establecidos, que ya vencieron, usted no podrá participar de las elecciones el próximo 17 de junio. Para la segunda vuelta no habrá inscripción de cédulas.

Fake News:

Las noticias falsas; en elecciones, son varios los mitos que empiezan a circular por las redes sociales, uno de los que más ha cogido fuerza es el mensaje que invita la ciudadanía a pedir el tarjetón de la Consulta Anti-corrupción para evitar que los jurados lo escondan, esto es falso.

La Consulta fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, sin embargo, esta consulta NO se votará el próximo 17 de junio en la segunda vuelta presidencial, pues el presidente Santos debe convocar las elecciones de esa Consulta Anti-corrupción dentro de los siguientes tres meses pero estas no pueden coincidir con los comicios presidenciales.

Voto en blanco:

Pese a que es una opción democrática en donde los colombianos demuestran su inconformismo con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, el voto en blanco no tiene ningún efecto jurídico en esta instancia, es decir que si el voto en blanco llegara a tener la mayoría de los votos, igualmente ganaría el candidato que quedara en segundo lugar y sería electo presidente.