Los carteles que saquearon a Córdoba

Se volvió costumbre entre los ciudadanos bautizar escándalos de corrupción de acuerdo a la modalidad y los afectados con el saqueo público. Y en Córdoba el tema raya con el descaro, ni las cajas de dientes se salvaron de la ‘caries’ pública.

Hay ‘carteles’ de funcionarios públicos, contratistas, estudiantes fantasmas, falsos enfermos y hasta jueces, como responsables de una multimillonaria defraudación al Estado, en un solo departamento y en menos de 10 años. Estos son algunos de ellos:

1. El ‘cartel de la hemofilia’

Objeto: Inventar y sumar supuestos afectados de hemofilia para desviar recursos públicos.

Cuantía: La Fiscalía avanza en la investigación. Hasta el momento detectó una cifra superior a los $42.000 millones .

Investigación: En tres años de investigación hay una lista con más de 30 personas vinculadas, entre gobernadores, congresistas, contratistas y fiscales. Solo un condenado.

Futuro: La Contraloría advirtió, tras indagar en los reportes contables de la Gobernación de Córdoba, que la defraudación pudo ser mayor y así el número de implicados.

2. ‘Cartel del Sida’

Objeto: Cobro de medicamentos de alto costo para falsos pacientes con VIH.

Cuantía: Este caso de corrupción duró más de 14 años, de ahí que el monto no está definido, pero se calcula, de acuerdo con algunas veedurías, que llegó a los $200.000 millones.

Investigación: Hasta paramilitares aparecen enredados en este cartel que también incluye a gobernadores de cuatro administraciones en Córdoba. Funcionarios del sistema de salud y contratistas; no hay condenados.

Futuro: La Procuraduría anunció que en las próximas semanas habrá decisiones contra funcionarios públicos que participaron en la corrupción con el ‘cartel del sida”.

3. ‘Cartel del Bastón’

Objeto: Irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores.

Cuantía: De acuerdo con los hallazgos de la Procuraduría la desviación de recursos públicos llegó a los $4.000 millones.

Investigación: El proceso tuvo origen en la Procuraduría y es allí donde están los mayores avances en la investigación. Fueron suspendidos secretarios de la actual administración departamental. No hay condenados.

Futuro: La Procuraduría sumó a la investigación a siete alcaldes de municipios de Córdoba que omitieron sus funciones y permitieron el pago y desviación de los recursos.

4. ‘Cartel de la Educación’

Objeto: Resoluciones presuntamente irregulares para reconocer el ajuste a la pensión de jubilación a maestros con 50 años de edad y 20 de servicio.

Cuantía: El desfalco al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, llegó a los $350.000 millones.

Investigación: La Fiscalía estableció que entre 2008 y 2009 jueces ordenaron embargos y millonarios pagos de pensiones a supuestos beneficiarios que no tenían derecho; no hay condenados.

Futuro: En la Corte Suprema de Justicia ya existen algunas investigaciones impulsadas por la Fiscalía, pero nada se vislumbra en el panorama judicial, por lo menos no a corto plazo.

5. ‘Cartel del Síndrome de Down’

Objeto: Se trata de supuestas terapias de neurodesarrollo a niños que no padecían la condición conocida como Síndrome Down.

Cuantía: De acuerdo con la Contraloría, los pagos irregulares a IPS que recibieron los contratos para la atención de los falsos pacientes llegaron a los $10.000 millones.

Investigación: El caso ocurrió durante la administración de Alejandro Lyons, por eso tiene un principio de oportunidad y enreda a varias IPS en el departamento de Córdoba, que recibieron los millonarios recursos para la supuesta atención de los falsos pacientes.

Futuro: No hay muchas decisiones a la vista, falta esperar los resultados del principio de oportunidad del ex gobernador Lyons y quiénes resulten enredados con su colaboración.

6. ‘Cartel de las gafas y cajas de dientes’

Objeto: Desde el departamento y durante dos administraciones se destinaron recursos para los adultos mayores que terminaron en los bolsillos de contratistas y funcionarios públicos.

Cuantía: A diferencia de los otros carteles en este caso los hechos de corrupción no ocurrieron con la misma frecuencia, pero sí dejaron una defraudación que llegó a los $200 millones, de acuerdo con algunos veedores ciudadanos que dejaron en conocimiento de las autoridades las irregularidades.

Investigación: Como no ha tenido la publicidad de los otros escándalos y la cuantía no supera los miles de millones, igual ha sido la prioridad de las investigaciones, se conocen pocos procesos que no marcan mucha diferencia.

Futuro: Nada que destacar, pues las investigaciones son muy débiles y poco se vislumbra en el panorama.

7. ‘Cartel de las Tucson’

Objeto: Ex trabajadores de Telecom que interpusieron tutelas para reclamar pagos pensionales y beneficios económicos que no tenían derecho.

Cuantía: Las irregularidades en este escándalo de corrupción superaron los 150.000 millones a través de pagos irregulares que ordenaron jueces.

Investigación: Es quizá el ‘cartel’ con más años de antigüedad en el departamento de Córdoba y por tanto el que más resultados dejó en materia de justicia.

Son 17 los jueces condenados, que después de recibir los millonarios pagos coincidieron en comprar un mismo tipo de camioneta, de ahí la denominación de ese ‘cartel’.

Futuro: Si bien los jueces fueron condenados en lista siguen un grupo largo de ex funcionarios que participaron en la millonaria defraudación al Estado.