Avanzó en el congreso proyecto de sometimiento colectivo de las BACRIM

El ponente del proyecto, el senador Roy Barreras, explicó que no habrá rebaja de penas ni beneficios judiciales para quienes decidan acogerse a este mecanismo, que lo único que hará será facilitarle a las autoridades acelerar el sometimiento de los integrantes de estas bandas criminales.

“La paz de Colombia implica que cada vez haya menos grupos violentos, es muy difícil que se sometan uno por uno a la justicia y se reintegren, este proyecto permite el sometimiento colectivo con una concertación precisa del gobierno y las autoridades judiciales con métodos abreviados... No hay rebajas de penas, no hay prebendas, no hay beneficios”, precisó.

El ministro de justicia Enrique Gil Botero celebró la decisión del congreso y se declaró a la espera de que las plenarias lo aprueben lo más pronto posible para avanzar en el sometimiento de estos grupos armados ilegales.