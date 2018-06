Quedaron definidos los octavos de final de la Copa Libertadores y el camino al título en el torneo continental más importante de América. Atlético Nacional se ubica en la llave E, donde se medirá a Atlético Tucumán de Argentina.

La serie del cuadro verdolaga dará inicio en Argentina y cerrará en Medellín

Las series más atractivas de los octavos de final son Racing (Arg) Vs. River Plate (Arg), Independiente (Arg) Vs. Santos (Arg) y Flamengo (Bra) Vs. Cruzeiro (Bra).

Los cruces de octavos de final son los siguientes: