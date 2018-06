Voto en blanco no se retirará del tarjetón para la segunda vuelta

La Registraduría publicó en su página la imagen de cómo será el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial del 17 de junio en la que Iván Duque, candidato del Uribismo, y Gustavo Petro, de la Colombia Humana, disputarán la presidencia.

Esta decisión se tomó a pesar de la solicitud que hizo el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, en la que argumentó que el voto en blanco debía ser retirado por no tener efecto alguno en la segunda vuelta presidencial.

El magistrado Felipe García explicó que esta casilla se mantendrá en el tarjetón porque hay jurisprudencia que así lo indica. “El voto en blanco para la segunda vuelta no está expresamente consagrada en la Constitución, pero no obstante hay jurisprudencia en la que se indica que esta casilla debe estar en la segunda vuelta presidencial. La razón de ser de eso es que aquellos ciudadanos que quieran participar en la jornada electoral pero que no están de acuerdo con alguna de las dos opciones, pues tengan la posibilidad de elegir el voto en blanco”.

Aseguró que este voto en blanco en la segunda vuelta presidencial no tiene efecto jurídico, ya que si gana no se deberá repetir la elección, pero que sí podría presentarse un efecto político.

El logo de la campaña de Gustavo Petro sí fue cambiado esta vez y aparecerá de primero en el tarjetón, seguido del candidato del Centro Democrático Iván Duque y de tercero aparecerá el voto en blanco.

Los candidatos Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se decidieron por el voto en blanco.

