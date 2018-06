Quiénes están detrás de la #VacaPorDeLaCalle

Alicia Lozano, una de las promotoras, explica que todo surgió de la necesidad de demostrarle a Humberto de La Calle que más allá del resultado electoral, en Colombia había un gran aprecio por él y por su trabajo como negociador del proceso de paz.

“Sentimos que el resultado electoral no fue equivalente al aprecio que hay por él y que la dinámica de la campaña y de los partidos afectó su aspiración; vemos que en realidad él significa mucho para los colombianos y así está demostrado en esta colecta… No somos de ningún partido, nadie nos mandó ni nos pidió hacerlo, es una iniciativa ciudadana apoyada en las nuevas tecnologías y basada en esa fuerza que De La Calle tenía en redes sociales, que hoy vemos que es una fuerza real que se está materializando”, aseguró.

En Caracol Radio buscamos a personas que se solidarizaron con esta causa poco común en Colombia, para pagarle las deudas a un político y encontramos que se trata de colombianos de diferentes estratos y condiciones sociales, que genuinamente creen que el país está en deuda con De La Calle y por eso aportaron.

Ver También: Cómo funcionan las ‘vacas’ por internet

“Un campesino de Viterbo en el Eje Cafetero me contactó a través de una emisora pidiéndome el favor de ayudarlo a donar, porque no tenía internet, pero había escuchado en la radio que podía ayudar, le mandamos un recibo para que hiciera su aporte en un punto Baloto y viajó varias horas desde su parcela a buscar la manera de aportar $10.000”.

“Todos los días llegan comentarios al Fan Page de papás que donaron porque sus hijos pequeños les pidieron que lo hicieran, gente que no votó por la De La Calle, pero que lo quiere ayudar, más allá de que sea un hombre adinerado o no, ven su donación como un abrazo o como un espaldarazo”.

“Aporté en la ‘vaca’ porqué es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle todo lo que ha hecho para que Colombia sea un país en paz y más justo… Creo que nunca lograremos retribuirle lo suficiente por los sacrificios que hizo por nuestro país”.

“Doné porque más allá de que me parecía el estadista óptimo, me parece que es un tipo decente que no debería ver afectado su patrimonio por querer cambiar este país y hacerlo mejor… Me parece que si cada uno de los que votamos por él donamos 4 mil pesos tendría de sobra su ‘vaca’… sí creo que todos deberíamos donar”.

Raissa Joao, de la plataforma VAKI.CO dijo que #VacaPorDeLaCalle rompió todos los records de recaudación en Colombia y otros países de Latinoamérica.

“Lo que analizamos es que es una persona que representa transparencia y credibilidad y por eso la gente se ha volcado a donar masivamente, la mayoría de los aportes son de menos de $10.000, lo que demuestra que es mucha la gente que ha ayudado a recoger los más de $600 millones. Es un hito para nuestra web, pero además es la campaña de crowdfunding más exitosa en muchos países en mucho tiempo”, añadió.