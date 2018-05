Nairo: "Después de la primera se definirá el líder del Movistar en el Tour"

Nairo Quintana, como ya es tradición, ofreció una rueda de prensa en la sede principal de Movistar en Bogotá antes de emprender su viaje a Europa para correr el Tour de Francia. El pedalista boyacense se mostró alegre ante los medios, habló de sus compatriotas, de Froome y las expectativas de cara a la carrera francesa.

"Tocó hacerle caso a mi papá cuando dijo 'me están quemando al chino'. Me he preparado con calma en este 2018, lo hago de la mejor manera para el Tour. Estoy contento con la preparación", comentó Quintana, quien correrá la Vuelta a Suiza previo a la prueba francesa.

Sobre la presencia de los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde, y sobre quién recaerá el liderato del Movistar Team, Nairo aseguró: "después de la primera semana definiremos el líder del Tour".

El ciclista de 28 años recordó que durante dicha época se estará llevando a cabo el Mundial en Rusia, al respecto bromeó y pidió el apoyo de los seguidores: "Toca que dividan las fuerzas entre la Selección y yo, no me dejen solo".

Sobre Christopher Froome, ganador del Giro, y la polémica sobre la decisión de la sanción al dar positivo por Salbutamol durante la pasada Vuelta a España, Quintana agregó que la decisión la deben tomar las "autoridades reguladoras", evitando hablar de más del tema.

Sobre el británico, agregó que llegará fuerte al Tour pese al desgaste realizado en el recién terminado Giro y lo incluyó en su lista de favoritos, donde también mencionó al australiano Richie Porte, el francés Romain Bardet, su compatriota Rigoberto Urán y, por supuesto, él.