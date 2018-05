Propuesta de castración química es infantil: Medicina Legal

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés critico severamente la propuesta que se ha hecho desde algunos sectores políticos de utilizar la castración química para combatir el abuso sexual en el país.

“Este fenómeno (abuso sexual) no se resuelve con la castración química. Es infantil por decirlo menos creer que descubrimos que la causa de la violencia sexual en Colombia es la testosterona, y no el conflicto social y no la sociedad enferma que tenemos que abusar de los niños de esta manera”, recalcó el funcionario.

Según las cifras que entregó el director de Medicina Legal, el año pasado en Colombia se presentaron 23.000 casos de abuso sexual, de los cuales el 84% fue contra menores de edad y de estos, 3.714 contra menores de 5 años.