EE.UU. pide reconsiderar viajes a Venezuela y zona de frontera con Colombia

Una nueva alerta de viaje a Venezuela fue emitida por parte de Estados Unidos en la que pide a sus ciudadanos reconsiderar los viajes a ese país debido al riesgo de crímenes, rebeliones, detenciones arbitrarias y deficiencias en la infraestructura de salud.

En Departamento de Estado señala que las manifestaciones políticas son frecuentes y generan una amplia respuesta policial que incluye gases, disparos de balas de goma contra las personas y que algunas veces terminan en vandalismo.

Agrega que en varias regiones del país hay escasez de comida, electricidad, agua, medicina e implementos médicos. Además dice que el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades lo catalogo como un territorio con un sistema de salud inadecuado y sin capacidad de atención médica.

El gobierno estadounidense advierte que las fuerzas de seguridad han detenido a estadounidenses durante largos períodos y es posible que la embojada no sea notificada ni pueda tener acceso para atención consular. Pide no viajar entre ciudades durante la noche, no tomar taxis no regulados, evitar manifestaciones y tener planes de contingencia.

A sus empleados les dice que deben tener permiso para viajar fuera de Caracas. Y en esa ciudad incluso advierte sobre los riesgos en barrios específicos.

La alerta también es para los estados fronterizos con Colombia como Zulia, Táchira y Apure, en los que señala que hay violencia limítrofe, narcotráfico y presencia de grupos armados. Señala que son frecuentes los secuestros y robos en los que dinero para rescates o también asesinatos.

Dice que el gobierno de Estados Unidos tiene capacidades limitadas para dar servicios de emergencia a 80 kilómetros de la frontera colombiana.