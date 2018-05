Petro: La ventaja de Duque sobre nosotros ha disminuido

Gustavo Petro, el candidato del movimiento Colombia Humana se refirió a bastantes temas después de conocer los resultados de la jornada electoral que determinó que se enfrentará contra Iván Duque en una segunda vuelta presidencial.

“Hay datos sobre los cuales hay que partir: matemáticamente hay un hecho, la ventaja de Duque y sus aliados sobre nosotros ha disminuido en 10 puntos porcentuales, en muchos de los escenarios se decía que nosotros teníamos un techo, pero es al revés, es donde está Ordoñez, Uribe y Duque obviamente, donde parece haber un techo.”

Frente a los resultados generales de todas las campañas electorales, Petro afirmó que: “El voto no se polarizó, se distribuyó en diversas alternativas, eso indica que Colombia ha adquirido fuerza la legalidad y el pluralismo, no pensamos todos igual, me parece eso muy importante. Ya Colombia no se divide en esas fuerzas tradicionales, somos diversos, y esa diversidad es nuestra mayor riqueza.”

Afirmó que los 5 millones de personas que le dieron su apoyo aún no son suficientes.Como en otras ocasiones manifestó su idea de cambiar el modelo económico del país: “Tenemos la necesidad de pasar de una economía extractivista a una productiva centrada en la agricultura, la industria y el turismo, el trabajo no se puede encontrar con calidad si no es fortaleciendo un proceso de industrialización agrícola.”

Finalmente habló de la posibilidad de que Colombia llegue a una situación similar a la del vecino país: “Uno de los miedos que han suscitado es que creen que vamos a construir algo como lo que pasa en Venezuela o en Brasil, es decir caminos dictatoriales, pero olvidan que nosotros hicimos la constitución de 1991, que creamos y respetamos”.