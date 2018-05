Condenan a Álvaro Dávila por “carrusel de contratos”

En diciembre del 2012 la Fiscalía le imputó cargos al abogado Álvaro Dávila, señalado como responsable de diseñar el marco jurídico de las licitaciones que luego se convirtieron en el sustrato del llamado “carrusel de contratos” de Bogotá.

El proceso lleva más de cinco años y solo hasta ahora Dávila fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. El sentido del fallo salió en su contra y en menos de un mes se sabrá el tiempo que debe estar en la cárcel.

El abogado siempre se declaró inocente y desde 2012 un juez ordenó su reclusión por solicitud de la Fiscalía y la Procuraduría. En su momento los investigadores pidieron la máxima condena para Dávila que podría llegar a los 17 años de prisión.

El proceso contra el abogado no sólo enreda al Grupo Nule, también los hermanos Moreno Rojas, ex alcalde y ex senador, aparecieron en la investigación, todos ya condenados por estos hechos.