No puedo explicar la alegría que siento por jugar este Mundial: Frank Fabra

Frank Fabra, defensor de la Selección Colombia, habló con los medios de comunicación en la concentración del equipo en Milán, Italia. El jugador de Boca Juniors habló sobre la forma en que él considera que se debe afrontar el partido amistoso de este viernes ante Egipto.

"En los amistosos hay que dar lo mejor de sí y está en Dios si te lesionas, o no. Nosotros estamos preparados para jugar y no creo que alguien vaya a pensar en no meter el pie para no lesionarse", aseguró el exjugador del Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali y Envigado.

A su vez, Fabra habló sobre las metas individuales y colectivas que espera poder cumplir en el Mundial de Rusia.

"Voy a dar lo mejor de mí para que sea excelente la entrega mía y aportar para que nos vayamos ilusionando con ese paso a paso para llegar a la final", afirmó el lateral izquierdo.

Por último, el antioqueño se refirió sobre la expectativa que genera la Copa del Mundo para él y todos los colombianos.

"La alegría que siento por este Mundial no puedo explicarla, pero sé no solo la siento yo, sino que también la siente todo el pueblo colombiano", dijo el futbolista.

Fabra se concentra en Milán, Italia, junto a 23 compañeros de cara al Mundial de Rusia 2018, certamen en el que la Selección Colombia debutará el 19 de junio ante su similar de Japón.