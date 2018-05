Llegaré al Mundial en mi mejor nivel futbolístico: Carlos Bacca

El futbolista colombiano Carlos Bacca habló con los medios de comunicación en medio de la concentración de la Selección Colombia que se lleva a cabo en Milán, Italia.

El jugador del Villarreal se refirió sobre la forma física en la que llega a la Selección, asegurando que viene en buena forma física.

"Creo que he encontrado ese Carlos Bacca que llegó a Bélgica y a Sevilla, eso me llena de satisfacción, sabiendo que aún tengo mucho por dar. Me he encontrado con mi mejor nivel", afirmó el exjugador del Junior de Barramquilla.

A su vez, Bacca habló sobre el que sería el segundo Mundial en el que haría parte del equipo colombiano.

"Tengo mucha ilusión, muchas ganas y muchos deseos de representar a mi país en el torneo. Trabajé día a día con la mente puesta en la Copa del Mundo, por eso el cambio de equipo a inicio de temporada", dijo el futbolista atlanticense.

Entretanto, el delantero contó la experiencia de trabajar con el argentino Esteban Cambiasso, exjugador que se unió al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

"Sabemos que Cambiasso fue un grandísimo jugador con muchísimo recorrido, que ganó muchos títulos y que tiene experiencia en mundiales. Si el 'profe' ha decidido que nos puede aportar, es bienvenido", aseguró el nacido en Puerto Colombia.

La Selección Colombia se concentra en Milán, Italia, de cara al duelo amistoso ante Egipto el 1 de junio. Posteriormente, debutará en el Mundial 2018 ante Japón el 19 de junio