Plan de acción realiza Medimás, para atender a sus afiliados tras explosión

Medimás EPS adelanta este domingo un plan de acción para prestar el servicio de salud a sus afiliados, luego de una explosión registrada en la Oficina de Atención al Usuario, ubicada en la carrera 24 con calle 72, en la noche del pasado sábado en Bogotá.

En un comunicado señala, que aunque no han sido oficializados los resultados de las investigaciones adelantadas por las autoridades, la Policía Nacional estableció que la explosión fue causada por un artefacto de mediano poder instalado en la sede de la entidad.

Ante estos hechos La EPS inició un despliegue para que este hecho no afecte la continuidad de la prestación del servicio y pide a los usuarios de la sede afectada comunicarse con el teléfono 316-5-10-77-77 y en los puntos alternos de contacto a los que pueden dirigirse los afiliados. Estos son: Oficina Puente Aranda: Calle 12 No. 60-36. Oficina Restrepo Calle 18 Sur No. 24-14 y oficina Calle 116 No. 21-37.

Finalmente manifiesto en el comunicado que estará atenta y en contacto permanente con la autoridad competente para conocer estos avances y comunicarlos a sus afiliados.