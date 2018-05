Las declaraciones de renta de los candidatos presidenciales

La declaración de renta de Gustavo Petro ha resultado toda una polémica, pues en un principio era el único candidato que no la había presentado, posteriormente hizo una publicación en su cuenta en Facebook donde aparece un formulario de declaración pero no completo, pues la imagen no permite ver la parte inferior del documento lo cual le ha costado varias críticas.

Caracol Radio le cuenta cómo está la información financiera de los cinco aspirantes a la Casa de Nariño, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, son los candidatos que tienen mayor riqueza.

German Vargas Lleras cuenta con un patrimonio de $2.697.766.000 millones, deudas por $463.000, para un patrimonio neto de $2.695.323.000 millones. El ex vicepresidente pagó un impuesto por $1.993.000.

El ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, tiene un patrimonio de $2.207.384.000 millones, deudas por $1.198.000, para un total de patrimonio neto de $2.206.186.000 millones. Pagó un impuesto por $286.143.000 millones, con un anticipo del año gravable 2017.

Humberto de la Calle tiene un patrimonio de $1.755.269.000 millones, deudas por $20.153.000, para un patrimonio neto de $1.735.116.000 millones. El ex jefe negociador del Gobierno en la Habana pagó un impuesto por $14.638.000.

Iván Duque tiene un patrimonio de $1.200.494.000 millones, deudas por $56.899.000, lo que arroja un patrimonio neto de $1.143.278.000 millones. El candidato por el Centro Democrático pagó $2.694.000 de impuesto a la renta

El ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, refleja un patrimonio de $1.244.791.000 millones, deudas por más de $768.000.000, para un total de patrimonio neto de $475.834.000, adicionalmente la imagen de su declaración refleja una sanción de $813.000 por el no pago oportuno de la declaración de renta y el cobro de intereses de mora, por otro lado la foto que subió en su cuenta en Facebook no evidencia el pago del impuesto.

Aclaramos que estos documentos representan las declaraciones del año 2016, pues las declaraciones del 2017 tienen fecha de presentación en agosto del presente año.