Gobierno sí puede contratar APP para rescate de Galeón San José

El alto tribunal señaló que si dentro del proceso licitatorio que adelanta el Ministerio de Cultura no se presentan oferentes o ninguno de ellos cuenta con los requisitos para ser seleccionado, es posible acudir a la alianza público privada.

“En la hipótesis de que no se presente ninguna manifestación de interés por parte de terceros a la convocatoria pública efectuada por al Ministerio de Cultura, o que se presenten manifestaciones de interés que no cumplan con los requisitos, no significa que se realice una contratación directa”, indicó la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado.

El pronunciamiento del Consejo de Estado se da a una consulta hecha por el Ministerio de Cultura, ante la posibilidad de que ninguno de los terceros interesados en el rescate del Galeón San José que participan en la licitación mejore las condiciones que ofrece la originadora del proyecto de APP.