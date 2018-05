Millonarios, en busca del todo o nada en Brasil

Millonarios se juega este jueves su participación en competencias internacionales para el segundo semestre de 2018. El cuadro bogotano tendrá una difícil visita a Sao Paulo, donde una victoria le aseguraría como mínimo un lugar en la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Enfocados en que "mientras estén las cuentas se buscará el objetivo", y ya dejando en el camino el empate sufrido en Bogotá la semana pasada ante Independiente, el equipo de Miguel Ángel Russo espera conseguir una victoria y que se presente un empate en Argentina entre los de Avellaneda y Deportivo Lara, solo así logrará la difícil tarea de acceder a octavos de Libertadores.

Aunque como ya lo ha dicho el mismo Russo, continuar en Sudamericana no es algo que se vea con malos ojos.

Millonarios tendrá una baja sensible respecto a su último compromiso, Andrés Cadavid, capitán del equipo, completó tres amonestaciones en el certamen y no podrá estar ante Corinthians; mientras que Macalister Silva y el paraguayo Roberto Ovelar no superaron sus respectivas lesiones y también estarán ausentes.

La buena noticia para los bogotanos es la evolución de Jhon Duque, el volante jugó infiltrado el pasado jueves y estaba en duda su presencia; sin embargo, este miércoles realizó su última práctica sin complicaciones y horas antes será evaluado para comprobar que pueda ser de la partida.

Con la ausencia de Cadavid, el estratega argentino probaría una defensa conformada por Janeiler Rivas y Annier Figueroa; mientras que Matías De Los Santos ocuparía nuevamente la posición de volante de marca.

Corinthians, por su parte, único clasificado del Grupo G, tendrá como principal baja a su exentrenador Fabio Carille, quien dejó la dirección del club para irse a Arabia Saudí, el 'Timao' estará bajo el mando del técnico auxiliar Osmar Loss.

También estarán ausentes el lateral Fágner y el portero Cassio, ambos concentrados con la selección brasileña que jugará el Mundial de Rusia 2018.

Cassio será reemplazado por el arquero Walter, de 30 años, que tendrá su primera oportunidad de jugar en la Copa Libertadores, pues acumula 57 partidos con el Corinthians pero ninguno en competencias internacionales.

Para el partido contra Millonarios están como seguros Balbuena, Sidcley, Maycon, Rodriguinho, Jadson y Romero, que estuvieron en el entrenamiento el martes.

El Corinthians confirmó su clasificación para la segunda fase de la Copa Libertadores en el partido que jugó contra el Deportivo Lara venezolano, al que derrotó por 2-7, con tres goles del delantero Jadson.

El encuentro será el noveno de Millonarios ante un club brasileño en Copa Libertadores, con un saldo desfavorable de un triunfo, dos empates y cinco derrotas.

Posibles formaciones

Corinthians: Walter; Guilherme Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel y Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho y Romero. DT: Osmar Loss (Técnico auxiliar).

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios; Annier Figueroa, Janeiler Rivas, Felipe Banguero; Matías De Los Santos, Jhon Duque, David Macalister Silva; Juan Camilo Salazar, Jader Valencia y Ayron Del Valle. DT: Miguel Ángel Russo.