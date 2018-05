Arrancó interrogatorio a Alan Jara en la Fiscalía

El llamado Reficar del Meta, LlanoPetrol, dejó capturados a Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, Luz Estela Casas, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez ex director Administrativo de Planeación y el entonces secretario hacienda de la Gobernación y ex rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.

Quien estaba en la Gobernación y daría el visto bueno para el proyecto era Alan Jara, él mismo solicitó a la Fiscalía ser escuchado en interrogatorio para explicar su participación en los procesos de contratación y cómo está fuera de cualquier acto de corrupción.

La Fiscalía le aceptó la propuesta y este martes fue citado a interrogatorio, con su abogado asiste al bunker a cumplir la diligencia y de la que esperan sacar buena parte de la información que está pendiente de conocer.

De todas formas la investigación contra Jara transita por la Corte Suprema pues su fuero como gobernador, para la fecha de los hechos, obliga a la justicia a darle un tratamiento especial en el proceso.