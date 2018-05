Listo contrato para dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla

Compañía belga Dredging será la encargada de adelantar el dragado del canal de acceso del puerto de la ciudad de Barranquilla, confirmó Cormagdalena.

El proyecto tendrá un costo del orden de $6.581 millones de pesos con un plazo de ejecución de seis meses de acuerdo con lo pactado entre las partes.

La firma ganadora de la licitación tendrá que dragar más de 384 mil metros cúbicos en esta importante zona del departamento de Atlántico.

Cormagadelana reveló que la otra firma proponente, Van Oord resultó no hábil pues no acreditó la vigencia de la duración de su sucursal en Colombia, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones. El documento presentado por esta firma para acreditar la vigencia de la sucursal fue expedido con posterioridad al cierre del proceso, razón por la cual no pudo ser tenida en cuenta de conformidad con el parágrafo primero del Artículo 5 de la ley 1882 de 2018, así como lo explicado en sentencia del Consejo de Estado que señala:

“ (…) Lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección, pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición, o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la ley 80 de 1993.(…) Lo anterior significa que el oferente, al momento de presentar su propuesta, reveló Cormagdalena.

En consecuencia, Cormagdalena adjudicó el contrato a Dredging International, como único proponente hábil, firma que presentó una oferta $66.660.371 debajo del presupuesto oficial previsto.