Me he soñado levantando la Copa del Mundo: David Ospina

David Ospina charló este martes con Caracol Radio en el lanzamiento del producto Forz Sports. El arquero se mostró ilusionado con la presentación que puede llegar a realizar el equipo nacional en el Mundial de Rusia.

"Nosotros soñamos con llegar a la final del Mundial y levantar una copa para nuestro país", aseguró Ospina en el conversatorio del evento.

Asimismo, el jugador contó que una de sus mayores ilusiones es ganar una Copa del Mundo con la Selección Colombia.

"Me he soñado levantando la Copa, nadie te puede decir que no puedes soñar. Han sido sueños muy bonitos", afirmó el antioqueño.

Con respecto al momento deportivo que atraviesa, el arquero aseguró que llega de buena manera.

"Llego en muy bien nivel, estoy contento por la continuidad de final de campeonato con el Arsenal. Espero poder aprovechar esto al máximo", dijo el exjugador de Atlético Nacional.

Entretanto, el arquero se refirió sobre la posible titularidad de Franco Armani con la Selección de Argentina en el Mundial de Rusia.

"Armani viene haciendo las cosas muy bien, lo hizo muy bien en Atlético Nacional, es una gran persona, y ahora está haciendo un buen papel en Argentina", dijo Ospina.

Sobre su continuidad en el Arsenal de Inglaterra, Ospina dijo que esperará el nombramiento oficial del entrenador y hablará con él. Además, se refirió sobre un equipos que ha tenido constantes acercamientos con él.

"La oferta de Boca Juniors sigue rondando, por ahora sigo concentrado en la Selección" dijo en nacido en Itagüí.

Por ahora, Ospina seguirá concentrando con la Selección Colombia en Bogotá de cara al Mundial de Rusia 2018, certamen en el que el equipo nacional debutará el 19 de junio ante Japón.