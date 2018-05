¿Cardona sin Rusia 2018?: El volante se perdería su tercer Mundial

Edwin Cardona fue un jugador importante para la Selección Colombia rumbo a Rusia 2018, pues su papel en las Eliminatorias fue destacado, marcando goles que le dieron puntos vitales al equipo (Bolivia y Paraguay), disputando 15 partidos traducidos en 807 minutos, y sin embargo, el antioqueño estaría muy cerca de no jugar el Campeonato del Mundo.

Este no sería el primer Mundial que el volante antioqueño se perdería, pues tiempo atrás no pudo estar en el Campeonato del Mundo Sub 17 que se realizó en Nigeria en el 2009, y en Mundial Sub 20 de Colombia que se desarrolló en el 2011.

En el 2009, el actual jugador de Boca Juniors no pudo estar en la nómina Sub 17 que estuvo en el Mundial por una lesión que sufrió en la clavícula, razón que llevó al técnico Ramiro Viáfara a no contar con él.

Para el año 2011, Cardona era una de las figuras del combinado nacional Sub 20, había sido fundamental en el Sudamericano previo al Mundial, con 4 goles marcados en 8 partidos, pero diferencias con el entrenador Eduardo Lara lo dejaron por fuera del torneo.

Ahora, la incertidumbre por su posible ausencia en el Mundial de Rusia con la Selección mayor de Colombia es notoria, y hay razones de peso para creer que el jugador de 25 años no estará en el torneo.

En primer lugar, la sanción que recibió luego del partido amistoso ante Corea en el que hizo un 'gesto racista' a uno de sus rivales, no le permitió estar en los amistosos anteriores de la Selección ante Francia y Australia, cediéndole terreno a sus compañeros en la competencia por un cupo.

Posteriormente, el escándalo que tuvo en Argentina, en el cual lo acusaron junto con Wilmar Barrios y Frank Fabra de haber agredido a unas mujeres con las que compartieron en un sitio, pudo haber afectado el rendimiento de Cardona con Boca, que en los últimos meses bajó su nivel con el cuadro argentino.

Finalmente, una lesión que tuvo sobre los meses finales de la temporada con su club, le hizo perderse varios partidos importantes y perdió el buen ritmo de competencia que venía mostrando, cediendo terreno en su equipo y también en la Selección.

Aún no se conoce la decisión final de José Pékerman, pero todo parece indicar que Cardona, una vez más, estará por fuera de un Mundial de fútbol, y esta vez, el que sería el más importante para su carrera.

Los números de la Selección Colombia con y sin Cardona:

Con Cardona:

15 partidos, 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas, 19 goles a favor y 13 recibidos, para un porcentaje de victorias del 46.7.

Sin cardona:

3 partidos, 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 2 goles a favor y 6 en contra, para un porcentaje de victorias del 0.