Las razones del senador Álvaro Uribe para no asistir al Congreso

El senador Álvaro Uribe, justificó ante el Consejo de Estado, donde avanza un proceso de pérdida de investidura en su contra, sus ausencias en el Congreso de la República.

El legislador indicó que sus inasistencias están argumentadas en algunos casos con incapacidades médicas, permisos del Congreso para participar en foros internacionales, por el paro de Avianca y en otros casos porque que decidieron como bancada no votar la legislación especial del proceso de paz.

“Los días 14 y 21 de febrero y 13 de marzo no asistí porque estaba en una convalecencia por una operación de próstata certificada ante la Secretaría del Senado; el 10 y 11 de octubre de 2017 no asistí por una bronquitis crónica”, indicó Uribe.

Añadió que para el día 6 de junio de 2017 no asistió al Congreso por que el Congreso le autorizó un viaje a Atenas, Grecia a hablar en un foro sobre el proceso de paz.

Agregó que para el 20 de septiembre de 2017 su ausencia en la sesión del Congreso se debió al paro de Avianca que impidió que llegara a Bogotá.

Frente a la ausencia en los debates del proceso de paz, explicó que en algunos casos sus decisiones estuvieron sujetas a las determinaciones que habían ya tomado en el partido como bancada, que era no votar.

“La bancada nuestra sobre esos temas tomó la decisión de no votarlos, yo acudí, me registe, y no voté”, añadió Uribe, en la audiencia que se llevó a cabo en el Consejo de Estado, en donde el magistrado Milton Chaves, escuchó los argumentos del congresista.