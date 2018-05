Hay mucha competencia en la Selección y eso motiva: José Izquierdo

El colombiano José Heriberto Izquierdo, futbolista del Brighton de Inglaterra, llegó este lunes a Bogotá para unirse a la concentración de la Selección que se lleva a cabo en la capital del país.

A su arribo, Izquierdo habló sobre la posición en que puede ayudar más y en donde se siente más cómodo.

"Durante toda mi carrera siempre he jugado por el lado izquierdo, conozco bien la posición. Creo que ahí es donde puedo aportarle más al equipo. Siempre trato de buscar el perfil para pegarle, me gusta hacer goles, eso es lo que más me ha dado resultado", afirmó el exjugador del Once Caldas.

El pereirano también se refirió sobre el alto nivel que presentan los jugadores de la Selección.

"Hay mucha competencia y eso lo motiva a uno como futbolista, sabemos que al final el que toma la decisión es el técnico", aseguró Izquierdo.

Por último, el delantero dijo está contento por haber aprovechado los pocos minutos que jugó en el proceso de José Néstor Pékerman.