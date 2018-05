Ha sido un orgullo defender este escudo, para mí el mejor del mundo:Iniesta

Después de jugar su último partido con la camiseta del Barcelona contra la Real Sociedad (1-0), el centrocampista Andrés Iniesta se despidió de la que durante 16 temporadas fue su afición, que, según recordó en el césped del Camp Nou, siempre llevará en su corazón.

"Hoy es un día difícil, pero han sido 22 años maravillosos, ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí el mejor club del mundo", apuntó, con la voz entrecortada, el jugador manchego en la fiesta de celebración que el club organizó para celebrar el doblete y despedir a uno de sus emblemas.

Tras una primera ovación por parte de los aficionados del Camp Nou, el homenajeado continuó su discurso para agradecer el cariño recibido por parte de sus compañeros y la afición desde que hace 22 años decidió dejar su Fuentealbilla natal para jugar en el Barcelona.

"Gracias a todos mis compañeros, a todos y cada uno, os voy a echar mucho de menos; y gracias a mi afición por todo el cariño y respeto que me habéis hecho sentir. Me voy con 34 años, como un hombre, gracias por todo este último mes que me habéis pedido que me quedase", añadió.

Iniesta cerró el discurso con una de las frases que más ha repetido cuando ha celebrado títulos con el equipo azulgrana: "Os llevaré en mi corazón para siempre. Esta semana me he quedado sin palabras. ¡Visca el Barça, visca Catalunya y visca Fuentealbilla!".