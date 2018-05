La FARC pide a Jesús Santrich suspender huelga de hambre

Con un emotivo mensaje el Consejo Político Nacional del naciente partido político FARC le solicitó a Santrich suspender la huelga de hambre.

Este es el comunicado:

Camarada Jesús Santrich,

El Consejo Político Nacional desea expresarte con esta breve nota nuestro reconocimiento, y el de toda la militancia partidaria, por el inmenso valor que has tenido al enfrentar el montaje del que has sido víctima, así como la fortaleza para enfrentar esta dura prueba en tu lucha por la paz con justicia social, por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Ya lo hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir: creemos en tu inocencia y no dudamos que la verdad terminará por imponerse, frente a la infamia y la calumnia.

Seguramente, estás enterado de cómo crecen cada día las voces de solidaridad y los pronunciamientos para que seas puesto en libertad. Juristas de renombre, iglesias de diversas confesiones, representantes de la política nacional e internacional, así como organizaciones sociales de Colombia y el mundo, han expresado su abierto rechazo a lo que sin duda constituye el más grave intento por afectar la materialización del acuerdo de paz, que con tanto celo tú ayudaste a construir, pensando siempre en lo mejor para tus compatriotas.

Valoramos tu ejemplo de dignidad y tu tenacidad para enfrentar la adversidad; puedes estar seguro que seguiremos trabajando de distintas formas por lograr tu libertad. A la vez, queremos recoger las múltiples voces que te piden suspender la huelga de hambre, haciendo nuestra esa petición a nombre de todo el Partido. La verdad y la justicia necesitan de tu presencia para imponerse sobre la maldad y la perfidia.

Con afecto de camaradas, va nuestro abrazo

Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

FARC.