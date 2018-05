El Icetex realizará Jornada Nacional de Normalización de Cartera

La Jornada de Normalización está dirigida a los beneficiarios que se encuentren con mora mayor a 90 días que no estén judicializados y que no presenten acuerdo de pago vigente. Los usuarios que se encuentren en este estado podrán llegar a acuerdos de pago y obtener beneficios como la condonación hasta el 100% de los intereses corrientes de mora.

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga son las ciudades donde la Jornada de Normalización de Cartera del Icetex, tendrá cubrimiento entre el 18 al 20 de mayo.

Alejandro Vanegas, presidente de Icetex, asegura que se atenderán a los beneficiarios que acudan a los puntos de atención para brindarles diferentes alternativas que normalicen sus obligaciones de mora.

“Hemos establecido tres opciones de forma de pago, la primera, es para la extinción completa de la deuda, es decir, para aquellas personas que tienen una morosidad de 90 días se llega un acuerdo para la extinción hasta del 100% de la deuda teniendo en cuenta los plazos establecidos pero revisando nuevas opciones; la segunda opción es una normalización de la deuda, para esas cuotas que están vencidas se llega a un acuerdo para hacer el pago de estas; la tercera, se hace un refinanciamiento de la deuda para aquellos que lleven más de 30 días de mora, se revisa si hay que reducir la cuota y/o alargar el plazo“, indicó el presidente de Icetex.

En la Jornada Nacional también pueden participar los beneficiarios que se encuentren en mora menor a 90 días, para obtener refinanciación de su crédito o acceder a las demás alternativas con que cuenta Icetex.

“Yo en estos momentos estoy al día, estaba en una mora de 6 meses pero sigo pagando mis cuotas con un interés muy alto, 54 cuotas me hacen falta son más o menos unos 4 a 5 años que me quedan por pagar”, afirmó Juan Carlos Salamanca, beneficiario de pago en Icetex.

En créditos educativos se tiene un total de 404.000 beneficiarios, de ellos, 28mil tienen una morosidad mayor a 90 días. En regiones como Barranquilla y Atlántico la cartera de morosidad a 90 días es del 13%, en Medellín y Antioquia es del 5%.

Los horarios de atención serán viernes 18 y sábado 19 de mayo de 8:00 a.m. a 6 p.m., y domingo 20 de mayo de 8 a.m. a 1 p.m., en los diferentes puntos destinados en cada ciudad del país. Si el usuario del Icetex se encuentra en una ciudad diferente a las mencionadas, se encuentra fuera del país o no puede desplazarse personalmente a la jornada, puede comunicarse a la línea gratuita Nacional 018000119716, o desde el celular a la línea 3535391.