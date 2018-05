Los candidatos presidenciales frente a Hidroituango

Humberto de la Calle sostuvo que es muy apresurado para saber a qué se debe la calamidad, pero recalcó que si fue por diseños o materiales sería un hecho sumamente grave y pidió celeridad en la investigación para determinar quiénes son los responsables.

El candidato progresista Gustavo Petro se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter:

Los responsables del desastre de Hidroituango si tienen nombres y no deben ser ocultados. Sin escuchar la voz de las comunidades de la zona a quienes masacraron, impusieron su proyecto Álvaro Uribe Vélez y Luis Alfredo Ramos, padrinos de Duque https://t.co/8jktT9WBBi — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de mayo de 2018

El desastre de Hidroituango de debe a una política de minimización de costos en ingenieriá que pasa por encima de la priorizacion de la vida. La ingeniería no puede sacrificar la vida. La bioingenieriia es un concepto para sostener y profundizar https://t.co/nyM1C0GjJJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de mayo de 2018

Desde Boyacá, Iván Duque expresó:

“Solidaridad con la población y apoyo a las autoridades para superar la emergencia de HidroItuango, hay que obrar con mucha responsabilidad. Esperemos que esa evacuación se adelante de la mejor manera posible, con todos los sistemas de alarmas y las medidas”.

Por su parte Sergio Fajardo se ha defendido de múltiples ataques por la relación de la emergencia con su periodo en la Gobernación de Antioquia:

“En el marco de esta situación han puesto a circular afirmaciones irresponsables y falsas, y por eso debo aclarar que la Gobernación que lideré (2012-2015) NO tiene responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. EPM. En 2012 recibimos un contrato ya suscrito y en ejecución del tipo BOOMT entre la Sociedad Hidroituango y EPM. La Gobernación por acciones propias y a través del IDEA es socia de Hidroituango en casi 53%; EPM es socia en 46% y el resto son accionistas minoritarios. El contrato estipulaba que EPM sería el contratista que se encargaría de construir, poseer, operar, mantener y luego transferir de vuelta el proyecto a la sociedad HI, una vez recuperados los costos de inversión”, y calificó las acusaciones como una jugada electoral.

“Entiendo que por ocurrir en medio de una campaña presidencial, la situación sea manipulada por los opositores para atacarme, pero eso no es lo sustancial. Siempre he respondido y responderé por mis actuaciones y las de mis gobiernos, de forma transparente, con la verdad. Por eso lidero una candidatura presidencial que tiene en la confianza su mayor riqueza, y eso me permite convocar a Colombia para cambiar la política y avanzar juntos”, resalta el candidato.