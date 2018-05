Con decisión en caso Santrich quedó amenazada la institucionalidad: fiscal

En criterio del fiscal Nestor Humberto Martínez no solo la institucionalidad democrática quedó amenazada con la decisión de la Justicia Especial para la Paz, que por ahora benefició a Jesús Santrich, también la lucha internacional contra el delito.



Por eso le pidió a la Procuraduría actuar de inmediato en defensa de las garantías constitucionales, las competencias del Congreso y la integridad de la justicia ordinaria.



“Dado que la Fiscalía no es sujeto procesal en actuaciones ante la JEP, he solicitado al Procurador General intervenir ante Sección de Revisión para pedir revocatoria de su decisión del día de hoy, en la defensa del orden constitucional de la República”, dijo el fiscal a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.



Insiste Martínez que es la Procuraduría la que puede intervenir para que la decisión de suspender la extradición de Santrich se revoque a riesgo de afectar las competencias de cada autoridad, incluso de la colaboración internacional en la lucha contra la criminalidad.



“Es esencial intervención urgente de Ministerio Público en defensa orden constitucional, ahora que han quedado amenazadas institucionalidad democrática".



La JEP decidió suspender la extradición mientras la sala de revisión recibe y estudia las pruebas contra Santrich.