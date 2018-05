Iglesia responde a sus críticos por dar ayuda humanitaria a Santrich

A través de un comunicado en video, el presidente de la Conferencia epíscopal Colombiana, monseñor Óscar Urbina, respondió a los cuestionamientos de los que es objeto la iglésia luego de que el líder de la Farc, Jesús Santrich, fuera llevado a una de sus sedes, en un acto humanitario, para evaluar su estado de salud luego de varias semanas de adelantar una huelga de hambre, luego de ser detenido, señalado de nexos con el narcotráfico.

En su comunicado, Urbina afirma que la Iglesia no busca interponerse al debido proceso y obstaculizar los procedimientos de la justicia, y aclara que actualmente Santrich no se encuentra en ninguna de las sedes religiosas del país, sino que es atendido en la Fundación Caminos de Libertad".

"No se encuentra en la sede del episcopado, ni en un lugar que goza de inmunidad diplomática", afirmó el presidente de la CEC.

En su comunicado, el religioso afirma que la motivación de la iglesia en el caso Santrich es de caracter humanitario y responde a la defensa de la vida y que no hay otro tipo de motivaciones ni intereses, recalcando que el hecho de que Santrich esté en alojado en una fundación de filiación religiosa, no quiera decir que la iglesia no respete ni acate las ordenes judiciales.