"Le digo al señor registrador que aquí están las pruebas”: Ávila

La Fundación Paz y Reconciliación reafirmó los resultados de su investigación, que señalan supuestas irregularidades en las pasadas elecciones legislativas.

Caracol Radio habló con Ariel Ávila después de que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, manifestó que “es un irrespeto y una lástima que la Fundación Paz y Reconciliación, sobre supuestos quiera poner en duda la transparencia de la Registraduría, a dos semanas de las elecciones presidenciales”.

“Le quiero decir al señor registrador que nuestra investigación no está hecha en supuestos, ni sobre chismes, ni sobre rumores. Tenemos más de 3.500 folios que la acreditan. En nuestra página web están los vídeos, niños de 14 años manipulando formularios E-14 y bolsas de votos de un edificio a otro sin ninguna custodia. Estamos haciendo un llamado a la democracia, creo que eso no es un delito, y pidiendo que las campañas políticas tomen medidas con testigos electorales. No tengo ni quiero tener ningún problema personal con él. Aquí están las pruebas; si quiere, que venga y las revise”.

Así mismo, Ávila aseguró que no presentará las pruebas de la investigación ante la Fiscalía, como le pidió el Registrador en su respuesta, porque dice que en este momento hay decenas de denuncias de candidatos y recursos interpuestos ante el Consejo Nacional Electoral. “No voy a hacer lo que ya han hecho los candidatos, yo recopilo los casos”.