¿Por qué la gente huye despavorida de la última película de Lars Von Trier?

Siete años después de haber sido declarado "persona no grata" en el Festival de Cannes, el danés Lars Von Trier ha vuelto al certamen fuera de competición con un filme violento, provocador y en muchos puntos inmorales.

'The House That Jack Built' fue proyectada en el Festival de Cannes y no fue tan bien recibida, ya que 100 personas abandonaron la sala por las escenas violentas como la de mutilación de mujeres y niños.

Los espectadores se preocupan por la salud mental de Lars Von Trier.

En referencia a las escenas de sexo y violencia tan gráficas en sus películas, el cineasta aclaró que defiende la total libertad del arte: "estoy en contra de cualquier clase de censura. Mi opinión es que si puedes pensarlo, deberías poder mostrarlo".

En la película actúa Uma Thurman, una de las muchas víctimas de un personaje que actúa con frialdad y humor ácido, pero que en esa especie de psicoanálisis cinematográfico dota de profundidad al filme y consigue que, por momentos, la violencia pase a un segundo plano.