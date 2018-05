Denuncian cartel de empresas para inscribir jurados electorales

El congresista y su equipo de trabajo demostraron que para las elecciones legislativas se crearon un sin número de empresas pequeñas que aportaron sus listas de empleados a la registraduría para que de allí se escogieran jurados electorales como lo ordena la ley.

Al cruzar las bases de datos de las empresas, con las bases de datos del ministerio de salud y los aportes en seguridad social, comprobaron que al menos cuatro mil personas fueron inscritas de manera irregular por esas compañías, pues no estaban vinculados laboralmente.

“Son cuatro mil personas solo en Barranquilla, cuatro mil jurados electorales insertados de manera deliberada, porque pudiendo cruzar bases de datos como yo lo hice, no lo hicieron, para cometer fraude, porque para que se toma usted la molestia de mandar en una lista a la Registraduría una persona que no es empleada suya… Yo creo que le registrador debe dar una respuesta a esta denuncia porque lo que uno ve es que todo el sistema está fallando y no sabemos para favorecer a quien”, añadió.

Dijo que en su mayoría son empresas pequeñas o recién creadas con el único objetivo de posicionar personas como jurados electorales.

El senador del Partido de La U anunció que llevará estas pruebas a la fiscalía y que instaurará denuncias penales contra el registrador distrital de Barranquilla.