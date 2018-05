MIRA desautoriza apoyo a campaña de Vargas Lleras

En las últimas horas Alexandra Moreno Piraquive, ex congresista y ex dirigente del partido, dijo en redes sociales que respaldaría la campaña del ex vicepresidente, lo que generó la respuesta del presidente de la colectividad Carlos Baena desautorizándola y recordando que ya no hace parte de esta colectividad.

“El Partido MIRA respalda únicamente la candidatura de Iván Duque, la doctora Alexandra Moreno Piraquive ya no hace parte de nuestra dirigencia, rechazó conformar las listas para el congreso en 2014 y por lo tanto ya no tiene ninguna ascendencia dentro de nuestra militancia”, aseveró.

Moreno Piraquive fue una figura relevante dentro de la colectividad y una destacada congresista que se retiró de la actividad pública para dedicarse a su familia, según consta en su carta de renuncia al partido en el año 2014.