No estamos de acuerdo con beneficios carcelarios para Santrich: procurador

Al ser consultado sobre el traslado de Jesús Santrich a una dependencia de la Iglesia debido a sus complicaciones de salud, Fernando Carillo lamentó que la Procuraduría no haya sido consultada y que el sindicado este recibiendo beneficios judiciales que no están contemplados en la ley.

“Primero debo decir que no nos consultaron y segundo quiero dejar claro que la Procuraduría no está de acuerdo con esos beneficios, aquí no hay presos de primera o segunda categoría, este caso es un reto para el sistema judicial colombiano y esperamos que este a la altura”, agregó.

Se sumó al llamado de la Comisión de la Verdad para que Santrich levante la huelga y no se deje morir sin reparar a sus víctimas.