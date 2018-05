Emilia Clarke gana lo mismo que los actores masculinos de 'Juego de tronos'

La actriz británica Emilia Clarke (31) no ha podido disimular la mezcla de asombro y decepción que experimentó al enterarse de algunos de los ejemplos más vergonzantes que se desprenden de la brecha salarial entre hombres y mujeres que todavía predomina en el mundo de la interpretación, una sorpresa que también se explica con el hecho de que, al menos en la serie que ella protagoniza, 'Juego de tronos', todos los actores principales reciben la misma remuneración por su trabajo.

"En 'Juego de tronos' siempre he tenido el mismo sueldo que mis compañeros masculinos. Ha sido mi primer trabajo en el sector y nunca se me discriminó por ser mujer, desde luego no a la hora de cobrar los cheques", ha explicado la también actriz de 'Solo: Una historia de Star Wars', antes de referirse directamente a escándalos como el que afecta a su compatriota Claire Foy, quien solía cobrar una suma significativamente inferior al de su compañero Matt Smith en la serie 'The Crown'.

"Ha sido muy impactante, verdaderamente impactante. A medida que empiezas a indagar un poco en este tema, ves que la industria está plagada de injusticias de este tipo. Y creo que este es solo el principio, tenemos que ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y a luchar con más fuerza para resolver estos problemas", ha añadido durante su participación en una conferencia enmarcada en el Festival de Cannes.

Poco después de que estallara la polémica en relación con los emolumentos de Claire Foy en la producción de Netflix -la intérprete, quien daba vida a Isabel II, cobraba 10.000 libras menos que Matt Smith, que encarnaba al duque de Edimburgo-, la propia artista se pronunciaba abiertamente sobre la vergüenza que había sentido al darse cuenta de lo "ingenua" que había sido en este aspecto.